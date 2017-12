KenFM am Telefon: Monika Krüger zu Glyphosat in der EU

Rohrreiniger für alle!

Landwirtschaftsminister Christian Schmidt (CSU) gibt umstrittenes Breitband-Herbizid, Rufname „Roundup“, erneut zur landwirtschaftlichen Nutzung in der EU frei – für weitere fünf Jahre. Bedenken? Keine.

Das heute als „Roundup“ bekannte Pflanzenschutzmittel begann seine Karriere in den 50er Jahren – als Rohrreiniger.

Heute ist Glyphosat/Roundup der Blockbuster unter den Pflanzenschutzmitteln. Dass es dabei Tieren, Menschen und Ackerböden erheblich zusetzt, scheint keine Rolle zu spielen. Monsanto und Co sind Teil der mächtigen Pharma-Lobby. Welche Möglichkeiten hat der Verbraucher, sich gegen diese intransparente Hinterzimmerpolitik zur Wehr zu setzen? Und vor allem: Was richtet Glyphosat bei Mensch und Tier an?

KenFM sprach dazu mit Prof. Monika Krüger der Uni Leipzig über Nutzen, Profit und Langzeitschäden.

