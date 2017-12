Me, Myself and Media 39 – „Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.“

„Der Kapitalismus trägt den Krieg in sich wie die Wolke den Regen.“

Dieses Zitat des französischen Politikers Jean Jaurès ist die prägnanteste Analyse unseres Wirtschaftssystems. Der Erfolg des Kapitalismus fußt auf seiner enormen Anpassungsfähigkeit. Chamäleongleich ist es ihm in den letzten 150 Jahre Jahren gelungen zu überleben, während andere politische Ideologien auf dem Scheiterhaufen der Geschichte gelandet sind. Doch der Sieg ist bei genauerer Betrachtung nur ein verschobener Selbstmord, spätestens seit der von den USA global exportierte Kapitalismus eine russische und chinesische Mutation erfuhr. Konkurrenz belebt das Geschäft? In diesem Fall kannibalisiert man sich gegenseitig.

Kapitalismus ist Krebs, Wirtschaftskrebs! Er benötigt, um zu gedeihen, weder die Demokratie noch eine intakte Umwelt. Sein immenser Erfolg beruht auf der verdrängten Logik, dass es auf einer endlichen Fläche, wie dem Erdball, kein unendliches Wachstum geben kann.

Um den nicht zu vermeidenden Erstickungstod, Marktsättigung, zu verschieben, ist der Kapitalismus auf permanente Zerstörung angewiesen. Damit ist der Krieg der eigentliche Taktgeber des Kapitalismus, vergleichbar mit dem Zündfunken, der benötigt wird, um einen Verbrennungsmotor zu starten.

Um diesen Wahnsinn zu verschleiern, kennt der Kapitalismus zwei permanente Fronten. Die klassische, an der Bombenteppiche alles plattmachen, was man später wieder aufbauen will, und die Heimatfront, bei der um die öffentliche Meinung gekämpft wird. Hier kommen konzernhörige mediale Massenvernichtungswaffen zum Einsatz.

Mit permanenter Gehirnwäsche werden so z. B. aus Angriffskriegen friedenssichernde Massnahmen, während Friedensaktivisten zu Personen umdeklariert werden, die man geschickt in die Nähe von subversiven Staatsfeinden zerrt.

Noam Chomsky hat es vor Jahren auf den Punkt gebracht, als er sagte: “Propaganda ist für die Demokratie, was der Knüppel für den totalitären Staat.“

In der aktuellen Ausgabe von MMM 39 geht es darum aufzuzeigen, dass der Kapitalismus auch dann nicht Ruhe geben kann, wenn er gewonnen hat, sprich, wenn er sich global nur von gleichgesinnten Kapitalisten umringt sieht.

Aktuell unternimmt der US-Kapitalismus alles, um seine Vasallen in Europa für einen großen Waffengang gegen den russischen und chinesischen Kapitalismus in die Schlacht zu führen. Und Deutschland, treudoof wie immer, wenn ein durch Propaganda aufgeblasener Führer die Befehle ausgibt, ist ganz vorne mit dabei.

Der global agierende militärisch-industrielle Medien-Komplex hat auch unsere Regierung fest im Griff und wittert mal wieder das Geschäft seines Lebens, nur dass diesmal weltweit kein Stein auf dem anderen bleiben wird. „Wollt ihhhhrrrrrrrrr den totalen Kapitalismus? JAAAAAAAAAAA.“

Wenn wir die repräsentative Demokratie, eine von der Rüstung und Bankenlobby gesteuerte $cheindemokratie, nicht überwinden, um eine neue, kooperative Form des friedlichen Zusammenlebens zu schaffen, wird unsere Spezies von diesem Planeten verschwinden, wie einst die Dinosaurier. Fehlt irgendwem der T-Rex? Wer sollte dem Homo sapiens sapiens auch nur eine Träne nachweinen.

Ob es tatsächlich einen Unterschied macht, dass unsere Hirne im Verhältnis zu unserem Körper deutlich größer sind, als die der Ungetüme aus grauer Vorzeit, wird sich erst noch zeigen müssen.

Inhaltsübersicht:

00:00:41 Die zwei Fronten des Krieges: Waffengewalt und die Öffentliche Meinung

00:04:44 US-Wahlkampf-Manipulation: Fakten und Gerüchte

00:11:49 Donald Trump in Asien

00:13:59 NATO, EU, Atomwaffen und Bundeswehr-Kampagne zu Mali

00:21:02 PTBS und die Bilanz vergangener Kriege

00:24:19 Die Kriege der Zukunft: Künstliche Intelligenz ohne Fragen zur Moral

00:30:11 Der Krieg und seine Financiers

00:31:54 John F. Kennedy und der Militärisch-Industrielle-Komplex: Fake und Fakten zur Ermordung, der Skandal zur Öffnung der JFK-Akten

00:37:44 Pioniere und Mitbewerber außerhalb der Mainstream-Presse: Blog- und Schriftbeiträge

00:47:59 Pioniere und Mitbewerber außerhalb der Mainstream-Presse: Videoformate

00:55:08 Pioniere und Mitbewerber außerhalb der Mainstream-Presse: Print-Magazine

00:59:41 Buchtips: Wie Medien funktionieren

01:03:26 Autorität und Hörigkeit: Das Milgram Experiment

01:06:05 Kriege im Nahen Osten verstehen: Saudi-Arabien, Jemen, Israel, Iran, China, USA, Russland

01:13:24 ISIS: Eine US-amerikanische Züchtung (O-Ton von John Kerry und dem Ex-Außenminister Katars)

01:18:06 Israel: Deutsche Staatsräson und Atomwaffensperrverträge. Angela Merkel und Helmut Schmidt zur Rolle Deutschlands

01:27:04 Paradise Papers – Recherche im Verzug: ARD-Reportage zu Glenncore, Marc Rich, Dan Gertler und die Iran-Contra-Affäre

01:34:46 Katalonien: „Raus mit der Besatzungsmacht“/ Carles Puigdemont gibt Pressekonferenz

Nachrichtenüberblick:

01:44:21 Jamaika geplatzt/ Google: Service oder Spionage?/ Amazon: Key Happiness Guarantee/ Tesla/ Vermögensstudie zu Milliardären

01:54:31 Aktiv statt „Cyberkrank“: Manfred Spitzer zur Digitalisierung bei Kindern

01:57:57 Unsere Verfassung und das Grundgesetz

02:00:10 Jonathan Meese

02:02:20 Fazit: Kooperation statt Konkurrenz, Autorität und Gehorsam (Prof. Rainer Mausfeld)

Quellen:

spiegel.de (25.10.2017) Ferngutachten zu Donald Trump

http://www.spiegel.de/spiegel/experten-begutachten-den-geisteszustand-von-donald-trump-a-1174199.html

washingtonpost.com (24.10.2017) Clinton campaign, DNC paid for research that led to Russia dossier

https://www.washingtonpost.com/world/national-security/clinton-campaign-dnc-paid-for-research-that-led-to-russia-dossier/2017/10/24/226fabf0-b8e4-11e7-a908-a3470754bbb9_story.html?utm_term=.51f7a9298cb3

wetl.de (22.04.2008) Hillary Clinton droht Iran mit „Auslöschung“

https://www.welt.de/politik/article1927911/Hillary-Clinton-droht-Iran-mit-Ausloeschung.html

rubikon.news (26.10.2017) Hillary Clinton, Assange und der Krieg gegen die Wahrheit

https://www.rubikon.news/artikel/hillary-clinton-assange-und-der-krieg-gegen-die-wahrheit

nzz.ch (3.11.2017) Trump tourt durch Kims Nachbarschaft

https://www.nzz.ch/international/trump-tourt-durch-kims-nachbarschaft-ld.1326039

sputniknews.com (12.07.2017) Verstärkung für Himalaya – USA treiben Indien in Konflikt mit China

https://de.sputniknews.com/zeitungen/20170712316561692-usa-hetzen-krieg-zwischen-indien-und-china/

welt.de (13.07.2017) „Deutschland muss mehr in seine Sicherheit investieren“

https://www.welt.de/wirtschaft/article166632889/Deutschland-muss-mehr-in-seine-Sicherheit-investieren.html

faz.net (8.11.2017) Nato rüstet erstmals seit Jahrzehnten wieder auf

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/nato-ruestet-erstmals-seit-jahrzehnten-wieder-auf-15283817.html

sueddeutsche.de (9.9.2017) Putins Militärmanöver beunruhigt Nato

http://www.sueddeutsche.de/politik/russland-putins-militaermanoever-beunruhigt-nato-1.3657048

sueddeutsche.de (14.11.2017) BND-Chef sieht Russland als „potenzielle Gefahr“

http://www.sueddeutsche.de/politik/deutscher-geheimdienst-bnd-chef-sieht-russland-als-potenzielle-gefahr-1.3749160

zeit.de (13.11.2017) Grundsatzdokument für EU-Verteidigungsunion ist unterzeichnet

http://www.zeit.de/politik/ausland/2017-11/pesco-eu-verteidigungsunion-gruendung

ila-berlin.de ILA Berlin Website

https://www.ila-berlin.de/de/themen/defense-security

twitter.com () Twitter Account Heiko Maas

https://twitter.com/heikomaas?lang=de

kenfm.de (2.11.2017) Atomwaffen made in Germany

https://kenfm.de/atomwaffen-made-in-germany/

youtube.com Bundeswehr Exclusive (13.11.2017) Frauen Power | MALI | SPECIAL

https://www.youtube.com/watch?v=kKdRAQh_hNY

youtube.com KVH Falke (11.07.2009) Flakhelferinen

https://www.youtube.com/watch?v=gA41efYzVuk

youtube.com Bernd Scheffler (18.02.2017) Ursula von der Leyen – Ist jemand bei der Bundeswehr von ihren Kindern?

https://www.youtube.com/watch?v=peAnEH4-T38

kenfm.de (22.04.2012) KenFM-Spezial: PTBS (Posttraumatische Belastungsstörung)

https://kenfm.de/kenfm-spezial-ptbs/

n-tv.de (15.11.2917) Milliardengeschäft der Taliban

https://www.n-tv.de/politik/Afghanistan-verdoppelt-Drogenernte-article20134053.html

youtube.com MrMarxismo (5.3.2017) Menschenrechte als Kriegsmotiv – Normaler Alltag der internationalen Kriegsführung – Georg Schramm

https://www.youtube.com/watch?v=7PEeHxlvwmI

deutsch.rt.com (4.11.2017) Professor Stephen Hawking: „Die künstliche Intelligenz wird den Menschen insgesamt ersetzen.“

https://deutsch.rt.com/gesellschaft/60127-professor-stephen-hawking-kuenstliche-intelligenz-wird-den-menschen-insgesamt-ersetzen/

youtube.com KinoCheck (23.08.2017) BLADE RUNNER 2049 Trailer 3 German Deutsch (2017)

https://www.youtube.com/watch?v=lsmC7KNpl50

youtube.com Future of Life Institute(13.11.2017) Slaughterbots

https://www.youtube.com/watch?v=HipTO_7mUOw

sueddeutsche.de (23.10.2017) John F. Kennedy – für immer Held und Mythos

http://www.sueddeutsche.de/politik/kennedy-akten-john-f-kennedy-fuer-immer-held-und-mythos-1.3718899

youtube.com ertGaming (1.10.2011) Zapruder Film Slow Motion (HIGHER QUALITY)

https://www.youtube.com/watch?v=iU83R7rpXQY

youtube.com KenFM (7.6.2017) KenFM im Gespräch mit: Mathias Bröckers („König Donald, die unsichtbaren Meister und …“)

https://www.youtube.com/watch?v=oAN2joHcNJI

iTunes.apple.com KenFM (20.10.2017)

https://itunes.apple.com/de/app/kenfm-nachrichten-politik/id1282383831?mt=8

kress.de (4.9.2017) „Keine Strategie“ und „verzweifelt“ – Herausgeber des „Jahrbuchs Fernsehen“ kritisiert ARD und ZDF

https://kress.de/news/detail/beitrag/138374-keine-strategie-und-verzweifelt-herausgeber-des-jahrbuchs-fernsehen-kritisiert-ard-und-zdf.html

ALTERNATIVE Medien

swprs.org Website

https://swprs.org

twitter.com Twitter Account KenFM

https://twitter.com/teamkenfm?lang=de

nachdenkseiten.de Website

http://www.nachdenkseiten.de

heise.de Website

https://www.heise.de/tp/

broeckers.com Website

http://www.broeckers.com

damitli.eu Website

http://www.dasmili.eu

amerika21.de Website

https://amerika21.de

kenfm.de (30.08.2017) Der Rote Tisch – 30 Minuten mit Harald Neuber (Amerika21.de)

https://kenfm.de/der-rote-tisch-harald-neuber/

kenfm.de (8.11.2017) Der Rote Tisch – 30 Minuten mit Maren Müller (Ständige Publikumskonferenz)

https://kenfm.de/der-rote-tisch-maren-mueller/

publikumskonferenz.de Website

https://publikumskonferenz.de/blog/

propagandaschau.wordpress.com Website

http://propagandaschau.wordpress.com

rubikon.news Website

https://www.rubikon.news

sott.net Website

https://www.sott.net

wsws.org Website

https://www.wsws.org/de/

nrhz.de Website

http://www.nrhz.de/flyer/

sicht-vom-hochblauen.de Website

http://sicht-vom-hochblauen.de

VIDEO

deutsch.rt.com Website

https://deutsch.rt.com

deutsch.rt.com Der Fehlende Part

https://deutsch.rt.com/programme/der-fehlende-part/

deutsch.rt.com 451

https://deutsch.rt.com/programme/451-programme/

eingeschenkt.tv Website

http://eingeschenkt.tv

youtube.com Mainz Free TV Kanal

https://www.youtube.com/user/bodosmovies

cashkurs.com Website

https://www.cashkurs.com

youtube.com nichtkampf.tv Kanal

https://www.youtube.com/channel/UCEstXVmGMDt8_wj77N21wTA

nuoviso.com Website

http://www.nuoviso.com

actvism.org Website

http://www.actvism.org

kenfm.de (10.11.2017) Positionen 12: Krisenherd Naher Osten – Wie gewünscht ist der Frieden wirklich?

https://kenfm.de/positionen-12/

democracynow.org Website

https://www.democracynow.org

youtube.com Die Lämmer-Show(11.08.2017) Anetta Kahane – Vom STASI-Spitzel zur Menschenrechtsaktivistin dank Wikipedia

https://www.youtube.com/watch?v=ogvPo6_9Skk

PRINT

free21.org Website

http://www.free21.org

kenfm.de (26.04.2016) KenFM im Gespräch mit: Christoph Pfluger („Das nächste Geld“)

https://kenfm.de/pfluger/

zeitpunkt.ch Website

http://www.zeitpunkt.ch

hintergrund.de Website

https://www.hintergrund.de

freitag.de Website

https://www.freitag.de

youtube.com K. Willems (29.01.2015) Bundespräsident Weizsäcker Rede vom 08. Mai 1985

https://www.youtube.com/watch?v=Gr4jDx1o4Eo

kenfm.de (30.08.2016) Das Milgram-Experiment

https://kenfm.de/buchshop/das-milgram-experiment/

kenfm.de (10.11.2017) Positionen 12: Krisenherd Naher Osten – Wie gewünscht ist der Frieden wirklich?

https://kenfm.de/positionen-12/

spiegel.de (11.11.2017) Krieg im Jemen

http://www.spiegel.de/politik/ausland/jemen-kampfjets-greifen-verteidigungsministerium-an-a-1177529.html

welt.de (2.5.2017) Selbst Griechenland wächst jetzt stärker als Saudi-Arabien

https://www.welt.de/wirtschaft/article164158219/Selbst-Griechenland-waechst-jetzt-staerker-als-Saudi-Arabien.html

journal21.ch (6.11.2017) „Der radikale Islam ist zu Ende, ab sofort“

https://www.journal21.ch/der-radikale-islam-ist-zu-ende-ab-sofort

faz.net (18.11.2017) Droht ein Krieg gegen Israel?

http://www.faz.net/aktuell/politik/ausland/wie-die-hizbullah-und-iran-einen-krieg-vorbereiten-15297521.html

hight-level-military-group.org Website HLMG

http://www.high-level-military-group.org

faz.net (24.7.2012) Und ihr denkt, es geht um einen Diktator

http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/syrien-und-ihr-denkt-es-geht-um-einen-diktator-11830492.html

youtube.com Sott Media (5.1.2017) Leaked audio: Sec of State Kerry confirms US used ISIS to remove Syria’s Assad

https://www.youtube.com/watch?time_continue=33&v=JdVa5qoh_80

youtube.com RT Deutsch (2.11.2017) Waffen, Al Nusra & Saudis: Ex-Außenminister Katars plaudert über Syrien-Krieg aus dem Nähkästchen

https://www.youtube.com/watch?time_continue=36&v=64fZA8oXY7U

youtube.com RichardDavidPrecht (22.2.2017) Helmut Schmidt bei Beckmann (2010) (6/7)

https://www.youtube.com/watch?v=8YNHMlOApj4

youtube.com RichardDavidPrecht (22.2.2017) Helmut Schmidt bei Beckmann (2010) (7/7)

https://www.youtube.com/watch?v=Fj87VP09dyQ

twitter.com Twitter Account IAF

https://twitter.com/IAFsite

tagesschau.de (13.11.2017) „Blue Flag“ – Deutsche Kampfjets üben an Israels Himmel

https://www.tagesschau.de/videoblog/nahost_ganz_nah/luftwaffenmanoever-101.html

kenfm.de (16.11.2017) KenFM am Telefon: Willy Wimmer zu deutschen Soldaten an allen Fronten

https://kenfm.de/willy-wimmer-zu-deutschen-soldaten-an-allen-fronten/

icij.org (20.11.2017) International Consortium of Investigative Journalists

https://www.icij.org/investigations/paradise-papers/

ardmediathek.de (5.11.2017) Paradise Papers: Geheime Geschäfte – Die Milliarden-Deals der Rohstoffkonzerne

http://www.ardmediathek.de/tv/Reportage-Dokumentation/Paradise-Papers-Geheime-Geschäfte-Die/Das-Erste/Video?bcastId=799280&documentId=47380138

kenfm.de (29.10.2017) KenFM im Gespräch mit: Patrik Baab („Im Spinnennetz der Geheimdienste“)

https://kenfm.de/patrik-baab/

deutsch.rt.com (14.11.2017) Kein Scherz: Spanischer Außenminister sieht russische Hacker hinter Katalonien-Krise

https://deutsch.rt.com/kurzclips/60605-kein-scherz-spanischer-aussenminister-russische-hacker-katalonien/

twitter.com Twitter Account Julian Assange

https://twitter.com/JulianAssange

kenfm.de (3.11.2017) Wer profitiert eigentlich vom Konflikt in Katalonien?

https://kenfm.de/wer-profitiert-eigentlich-vom-konflikt-in-katalonien/

statista.com Spanien: Staatsverschuldung von 2007 bis 2017 (in Milliarden Euro)

https://de.statista.com/statistik/daten/studie/167461/umfrage/staatsverschuldung-von-spanien/

twitter.com Twitter Account RegSprecher Steffen Seibert

https://twitter.com/regsprecher?lang=de

youtube.com euronews (deutsch) (31.10.2017) Puigdemont will in Brüssel kein Asyl beantragen

https://www.youtube.com/watch?v=tKngaJIpWQ0

youtube.com raclo smith(17.10.2017) HELP CATALONIA la misma propaganda que se usó en el conflicto de UCRANIA

https://www.youtube.com/watch?v=J8TXTO2mGFg

spiegel.de (20.11.2017) Sondierung gescheitert

http://www.spiegel.de/politik/deutschland/jamaika-sondierungen-fdp-brechen-eigenen-angaben-zufolge-gespraeche-ab-a-1179250.html

twitter.com Twitter Account BR_quer

https://twitter.com/br_quer?lang=de

manager-magazin.de (8.11.2017) Wo Google die letzte Schlingen beim autonomen Fahren löst

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/autoindustrie/autonomes-fahren-google-testet-selbstfahr-shuttles-ohne-kontrollfahrer-a-1177053.html

welt.de (11.10.2017) Testgeräte von Google-Lautsprecher hörten ständig zu

https://www.welt.de/newsticker/dpa_nt/infoline_nt/netzwelt/article169525132/Testgeraete-von-Google-Lautsprecher-hoerten-staendig-zu.html

manager-magazin.de (26.10.2017) Amazon will Paketboten in Ihre Wohnung lassen

http://www.manager-magazin.de/unternehmen/handel/amazon-bringt-die-pakete-direkt-in-die-wohnung-a-1174791.html

chip.de (14.11.2017) Was ist nur bei Tesla los? Händler müssen Autos selbst zusammenbauen

http://www.chip.de/news/Was-ist-nur-bei-Tesla-los-Haendler-muessen-Autos-selbst-zusammenbauen_126940931.html

jungewelt.de (28.10.2017) Reich sein ist schön

https://www.jungewelt.de/artikel/320753.reich-sein-ist-schön.html

süddeutsche (18.11.2017) Kardinal Marx: Grundeinkommen ist „das Ende der Demokratie“

http://www.sueddeutsche.de/wirtschaft/sz-wirtschaftsgipfel-kardinal-marx-grundeinkommen-ist-das-ende-der-demokratie-1.3755338

youtube.com (14.11.2017) KenFM im Gespräch mit: Manfred Spitzer („Cyberkrank!“)

https://www.youtube.com/watch?v=dxicBvXv-DM&feature=youtu.be&t=2138

jonathanmeese.com Website

http://jonathanmeese.com

kenfm.de (15.3.2013) KenFM im Gespräch mit: Hans-Jürgen Krysmanski (Teil 1)

https://kenfm.de/hansjurgen-krysmanski/

youtube.com NachDenkSeiten (3.11.2017) 28. Pleisweiler Gespräch mit Professor Mausfeld – 22. Oktober 2017

https://www.youtube.com/watch?v=aK1eUnfcK4Q

+++

KenFM jetzt auch als kostenlose App für Android- und iOS-Geräte verfügbar! Über unsere Homepage kommt Ihr zu den Stores von Apple und Google. Hier der Link: https://kenfm.de/kenfm-app/

+++

Dir gefällt unser Programm? Informationen zu Unterstützungsmöglichkeiten hier: https://kenfm.de/support/kenfm-unterstuetzen/

https://www.kenfm.de

https://www.facebook.com/KenFM.de

https://www.vk.com/kenfm

Tweets by TeamKenFM

https://www.youtube.com/KenFM