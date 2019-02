Menschenhandel und Sexsklaverei – Ein tiefer Schatten auf dem Rechtsstaat Deutschland

Abendkasse ab 18:30 Uhr

Verantwortlich: Udo Daecke, Owingen

E-Mail: udo.daecke@t-online.de

Menschenhandel und Sexsklaverei, ein Thema, das in der Öffentlichkeit so gut wie nicht angesprochen wird, auch der Öffentlichkeit gar nicht bewusst ist, obwohl der Menschenhandel nach dem Waffen- und Drogenhandel der drittgrößte Bereich der organisierten Kriminalität in Deutschland ist. Deutschland ist in Europa das Land mit dem liberalsten Prostitutionsgesetz, woran auch die Novellierung von 2017 nichts geändert hat. Denn nach wie vor wird Prostitution als ein normales Gewerbe betrachtet. Die kriminelle und betrügerische Seite von Menschenhändlern, Zuhältern und Bordellbetreibern wird schlicht ignoriert. Ca. 80 Prozent der Prostituierten allein in Baden-Württemberg stammen aus Südosteuropa, viele davon sind junge Roma-Frauen. Die allermeisten machen das nicht freiwillig, sondern aus purer wirtschaftlicher Not in ihrer Heimat, sie tun es, weil sie zur Prostitution gezwungen werden mit psychischem Druck oder mit Gewalt.

Wie kein anderer hat sich Herr Paulus dieses Themas angenommen. Seine Vorträge und sein Buch sind ein Appell an die Politik, an die Zivilgesellschaft und an uns alle, sich dieses Themas anzunehmen und für Öffentlichkeit auf allen Ebenen zu sorgen, um diese Pestbeule auf Dauer zu beseitigen und den missbrauchten und gedemütigten Frauen und Kindern Genüge zu tun.

